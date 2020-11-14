Irak'ın savunma ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile bir araya gelen General Hatemi, sözlerine şanlı şehitler General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis olmak üzere direniş şehitlerini anarak başladı.

'Bu iki komutanın İran ve Irak milletlerinin, bölgenin ve insanlığın üzerinde büyük yer ve makamları olduğunu kaydeden General Hatemi, 'Direniş ekseninin savaşçıları ile İran ve Irak milletleri, kahramanlarının kanından vazgeçmeyeceklerdir' dedi.

Bugün Irak'ın geçmişe göre daha iyi bir güvenliğe sahip olduğunu belirten General Hatemi, 'Irak'ın siyasi sürecini, istikrar ve güvenliğini ve kardeş ülkemizin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bölgede güvenliğin tesis edilmesinde, terörle mücadelede İran ve Irak arasında iyi bir işbirliği sağlandı ve bunu iyi bir model olarak görüyor ve Irak'ın kalkınmasını tesis için bir gereklilik olarak görüyoruz' diye konuştu.

Irak'ın yeniden inşası ve kalkınmasına katılmaya hazır olduklarının altını çizen General Hatemi, İran ve Irak liderlerinin siyasi iradesinin geniş ilişkileri derinleştirmek için en üst seviyede olduğunu ifade etti.

Bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın son yıllar ile sınırlı kalmadığını, bu koşulların aşağı yukarı geçmiş yüzyıllardan kalma olduğunu ve hepsinin de dış müdahaleden kaynaklanıdığını söyleyen General Hatemi, 'Bugün bölge çok hassas ve zor koşullardan geçiyor. Saldırganlara ve kriminal teröristlere karşı milletin, silahlı kuvvetlerin, Irak ve Suriye hükümetlerinin direnişi olmasaydı, bölge bilinmeyen, tehlikeli bir durumda olabilirdi' değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin ve büyük güçlerin davranışlarından onların bölgeyi istikrarsızlaştırmak için uzun vadeli planları olduğunu gösterdiğini vurgulayan General Hatemi, 'Bölge ülkelerinin bölgenin güvenliğini kendilerinin sağlaması ve yönetmesi gerektiğine inanıyoruz ve bölge dışı güçlerin mevcut olduğu ve sürece dahil olduğu sürece istikrar ve barışa ulaşmanın mümkün olmayacağına inanıyoruz. Son zamanlarda yoğunlaşan bir eğilim, bazı hükümetlerin Siyonist rejimle ortaya çıkan gizli ilişkileridir. Bunu tüm Müslüman milletlere ihanet olarak görüyoruz. İran olarak tüm kapasite ve altyapımızla Irak'ın savunma ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız' diye ekledi.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun da bu görüşmede yaptığı açıklamada, dost, kardeş ve komşu ülke İran'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bu gezideki ilk hedefimiz, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, diğer hedefimiz ise İran'ın bilimsel ve teknolojik başarıları ile savunma alanında değerli deneyimlerini kazanmaktadır' dedi.

Irak Silahlı Kuvvetlerinin halen bölgede kökleri olan terörizmle savaşma ve bunların köklerini ortadan kaldırma yeteneklerini güçlendirmeyi kaydeden General Sadun, İran ve Irak arasında ikili alışverişler yoluyla bu kapasiteyi güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, 'Bu nedenle teröristler tamamen yok olana kadar hiçbir çabadan kaçınmayacağız' açıklamasında bulundu.

'IŞİD'i Irak'ta mümkün olan en kısa sürede yenebildiğimiz için gurur duyuyoruz' diyen General Sadun, 'Irak halkı, İran'ın IŞİD'i mağlup etmek için yardımını asla unutmayacaktır ve her zaman bunun minnettarız.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun, İranlı meslektaşı General Hatemi'nin resmi daveti üzerine bu akşam Tahran'a geldi.

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