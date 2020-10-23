Irak: İran’ın üyesi olduğu dörtlü komitenin terörizmle mücadelede önemli rolü vardır

El Hafaji yaptığı açıklamada, İran, Rusya, Suriye ve Irak’tan oluşan ve Irak Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan komitenin faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

El Hafaji, bu ülkenin temsilcilerinin komitede bulunduğunu ve komitenin görevinin bilgi paylaşımı, koordinasyon ve terörist gruplar aleyhine ortak eylem olduğunu söyledi.

Komitenin faaliyetlerinin terörizmle mücadelede büyük hizmet olduğunu ifade eden Iraklı yetkili komitenin Irak güvenlik güçlerine IŞİD teröristlerle mücadelede de sınırların kontrolünde yardımcı olduğunu söyledi.

İran, Irak, Rusya ve Suriye dörtlü komitesi terörizmle mücadele amacı ile dört sene önce Bağdat’ta faaliyete başladı.

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2012