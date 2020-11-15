İran'ın kalıcı politikası, Irak halkının iradesi ile güvenliğini desteklemeye dönüktür

Resmi ziyarette bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun'u kabul eden Amiral Şemhani, İran ile Irak'ın ABD ve bölgedeki müttefiklerinin yaydığı örgütlü teröre karşı iyi savunma ve güvenlik ilişkilerine ve İran'ın Irak'ın IŞİD işgalindeki şehirlerini kurtarması için bu ülkeye verdiği sonsuz desteğe işaret ederek, 'Bu tür iş birlikleri, bölge güvenlik ve istikrarının güvencesidir ve stratejik düzeye kadar yükseltilmelidir' dedi.

ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının amaçlarından birinin bölge ülkelerinde sorun oluşturmak olduğunun altını çizen Amiral Şemhani, bölge ülkelerinin bu şom komploya karşı gelmelerinin zorunlu olduğunu ifade ederek, 'İran-Irak sınırlarının güvenliğinin korunması çok önemli bir husustur. İran olarak iki ülke halkının huzurunu bozmaya çalılanlara karşı sert yanıt vereceğiz' diye konuştu.

ABD üst düzey yetkililerinin bu ülkenin Batı Asya'daki varlığının savaş ve bölgenin hayati kaynaklarının heba olmasından başka bir işe yaramadığını açıkça dile getirdiklerine değinen Amiral Şemhani, Irak Parlamentosu'nun Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkarılması yönündeki kararını överek, bölgede huzurun ön koşullarından birinin Amerikan askerlerinin tamamen bölgeden çekilmesi olduğunu kaydetti.

Irak Savunma Bakanı General Cuma İnad Sadun da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Irak'ın terörden kurtulması için sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, İran ile özellikle askeri ve güvenlik alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hiçbir üçüncü ülkenin iki ülke ilişkilerine etki bırakamayacağına vurgu yapan General Sadun, 'İki ülkenin IŞİD ile mücadelesindeki deneyimi, iş birliği sayesinde krizlerin ortadan kaldırılabileceğini ve iki ülke halkı için uygun fırsatların oluşturulabileceğini gözler önüne serdi' diye ekledi.

Irak Savunma Bakanı General Sadun, Şemhani'den önce de Genelkurmay Başkanı General Bakıri ile bir araya geldi.

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