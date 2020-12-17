Babamın şehadeti, terörizmle mücadeleyi hareketlendirdi

Zeynep Süleymani, ‘’ Bu terör Trump’ın Süleymani ve bölgedeki terörist gruplarla mücadelesindeki kızgınlığından dolayı idi zira şehit Süleymani ABD’nin Ortadığu bölgesindeki planlarını bozmuştu. ‘’ dedi.

General Süleymani’nin IŞİD ve terörist gruplarla mücadele ederek bir çok kişinin hayatını kurtardığını ifade eden Zeynep Süleymani, Şehit Süleymani’nin son nefesine kadar IŞID ile mücadele ettiğini kendisinden gösterilen çehrenin şehidin gerçek yüzü olmadığını belirtti.

Zeyep Süleymani, şehit Süleymani’nin iyi bir baba olmanın yanında, üniversite hocası olduğunu, üniversitede ders verdiğini ve tek hedefinin dünyanın çocuklar için emniyetli bir yer olması, olduğunu söyledi.

Şehit Süleymani’nin sadece Yemen, Suriye, Lübnan, İran ve Irak için savaşmadığını ifade eden Zeynep Süleymani, şehidin herkes için savaştığını hatta Avrupa’nın masum insanlarının da IŞİD tarafından öldürülmesini istemediğini söyledi.

Zeynep Süleymani, İran halkının birlik ve beraberlik içinde General Süleymani’nin yoluna devam ederek terörizmle mücadele edeceklerini söyledi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012