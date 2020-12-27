İran: 48 Amerikalı, General Süleymani'ye suikast düzenlemekle suçlanıyor

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, General Süleymani suikastının failleri ve azmettiricilerine yönelik adli ve hukuki tedbirlerle ilgili olarak, 'Yargıdan elde edilen bilgilere dayanarak 6 ülkeye adli temsil verildi ve yargı kurumu, General Süleymani suikastı dosyasını ciddiyetle takip etmektedir' diye belirtti.

General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis ile arkadaşlarına yapılan suikastın failleri ve azmettiricilerine ilişkin eksiksiz, doğru ve belgelenmiş dosyanın tamamlanmasıyla, Amerikalı fail ve azmettiricilerden oluşan başlıca sanık sayısının 45'ten 48'e yükseldiğini dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Yakın gelecekte bu mesele hakkında adli bir kararın verilmesini ve güçlü ve etkili yargı eylemlerinin yapılmasını umuyoruz' diye konuştu.

Bu konuda güçlü ve etkili adli tedbirler aldıklarının altını çizen Emir Abdullahiyan, 'Sert intikam meselesi İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi şekilde gündeminde yer alıyor ve şimdiye kadar birkaç güçlü, askeri ve halk tokadı tecavüzcülerin ve ABD terör devletinin yüzüne atılmıştır' diye ekledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

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