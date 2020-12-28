Filistinli yetkili: Şehit Süleymani, Filistin direnişinin operasyonlarının destekçisiydi

Şehit Şüleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis’in birinci vefat yıldönümünde Kum kentinde Masumiye Medresesinde düzenlenen Şebab El Mukavime Uluslararası Cephe Toplantısında açıklamada bulunan Ebu Mücahit, Şehit Süleymani’nin her zaman direniş faaliyetlerinin detaylarına kadar haber aldığını söyledi.

Şehit Süleymani’nin Filistin direnişine destek verdiğini ve önleyici dngesinin oluşmasında önemli etkisi olduğunu ifade eden El Mücahit, Filistin halkı için Şehit Süleymani’nin büyük bir komutan olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012