Şehit Süleymani suikastının failleri ve azmettiricileri yargılanmalıdır

Lübnan merkezli el-Mayadin televizyonuna demeç veren Nasrallah, Şehit Süleymani ve yol arkadaşlarına yönelik suikastın faillerinin yargılanması gerektiğini yineleyerek, 'Süleymani suikastının failleri ile azmettiricileri nerede olursa olsun yargılanmalıdır Şehit Süleymani, başkalarını etkileme konusunda büyük bir yeteneğe sahip, karizmatik ve seçkin bir insandı. Sanki ben Hac Kasım'ın bir parçasıydım ve o benim bir parçamdı ve öyle olduğumuzu hissettim' diye konuştu.

El-Mühendis'in güçlü bir şahsiyet olduğunu ve Şehit Süleymani'ye benzediğini ifade eden Nasrallah, 'O büyük bir komutandı. Siyaset ve cihat alanında büyük bir figürdü ve IŞİD ile mücadelede Hac Kasım'a eşlik etti. Şehit el-Mühendis, Amerikan ve IŞİD işgalcilerine karşı iki zafer elde etmenin ana ortağıydı' değerlendirmesini yaptı.

Kudüs Gücü'nün yeni komutanı hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğuna da dikkat çeken Nasrallah, 'Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkındaki bilgilerim, Şehit Hac Kasım'ın yardımcısı olduğu uzun zamanlara dayanıyor. Kudüs Gücü'nün yolu Hac İsmail Kaani ile devam edecek' diye ekledi.

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