Uluslararası General Süleymani sitesi açıldı

Şehit General Kasım Süleymani hayranları ve direniş konsepti için tasarlanan bu uluslararası site, Farsçanın yanı sıra, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Çince, Fransızca ve Urduca gibi çeşitli dillerde yayın hayatına başladı.

Yayınlanan materyaller, üretim kalitesini ve zenginliğini korurken, kategorize edilerek makale, not, poster, infografik, fotoğraf, video, çizgi film şeklinde sunulmaktadır.

General Süleymani sitesi, yazarların, araştırmacıların ve sanatçıların bu şehit hakkında etkili bilgiler toplayarak fikirleri keşfetmeleri için faydalı bir referans kaynağı olacaktır.

Yakında bu siteye oyun bölümleri, yapım filmleri vb. içerikler de eklenecektir.

General Süleymani web sitesine https://www.generalsoleimani.com/en/ adresinden ulaşmak mümkündür.

Dünyanın dört bir yanındaki yazarlar, araştırmacılar, sanatçılar ve General Süleymani hayranları, çalışmalarını General Süleymani web sitesinde yayınlanmak üzere info@generalsoleimani.com adresine e-posta yoluyla çeşitli dillerde gönderebilirler