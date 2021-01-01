1 Oca 2021 18:43
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News Code: 84169319
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Harazi: General Süleymani’nin katillerini daha sert tokatlar beklemektedir

Harazi: General Süleymani’nin katillerini daha sert tokatlar beklemektedir

Tahran, IRNA- İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi, ABD güçlerinin bölgeden ihracının kesin hedef olduğunu ve İran’ın Şehit Süleymani’nin katillerinden intikamı için eylemlerinin devam edeceğini ve katillere daha sert tokatlar atılacağını söyledi.

Harazi, bu hedefin gerçekleştirilmesi için aceleci ve hissi davranılmaması gerektiğini belirterek, uygun zamanda uygun eylemin ne olacağının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Şehit Süleymani terörünün hedefinin İran’ın arkasının boşaltılması olduğunu ifade eden Harazi, bu terör müsebbiplerinin o şehidin düşünceleri arkasında herkesin olduğunu gördüklerini belirtti.

Bu mesajın çeşitli şekillerde gönderilmesi gerektiğini ifade eden Harazi, ABD’nin son bölgedeki hareketliliğinin her şeyden önce psikolojik bir savaş olduğunu ve bundan korkulmaması gerektiğini söyledi.

İran’ın hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Harazi, karşı tarafın bir hata yapması durumunda bunun cevabını alacağını söyledi.

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