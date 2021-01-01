Harazi: General Süleymani’nin katillerini daha sert tokatlar beklemektedir

Harazi, bu hedefin gerçekleştirilmesi için aceleci ve hissi davranılmaması gerektiğini belirterek, uygun zamanda uygun eylemin ne olacağının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Şehit Süleymani terörünün hedefinin İran’ın arkasının boşaltılması olduğunu ifade eden Harazi, bu terör müsebbiplerinin o şehidin düşünceleri arkasında herkesin olduğunu gördüklerini belirtti.

Bu mesajın çeşitli şekillerde gönderilmesi gerektiğini ifade eden Harazi, ABD’nin son bölgedeki hareketliliğinin her şeyden önce psikolojik bir savaş olduğunu ve bundan korkulmaması gerektiğini söyledi.

İran’ın hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Harazi, karşı tarafın bir hata yapması durumunda bunun cevabını alacağını söyledi.

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2012