Ruhani: ABD bölgede olduğu sürece bölge rahat etmeyecek

İran Enerji Bakanlığının bazı projelerinin açılışında konuşan Ruhani, Şehit Süleymani’ın Trump’ın direkt emri ile yapılan terörüne işaretle, ‘’ Düşman bu yanlış yapılan eylemden zararlı çıkmıştır ve düşman, İran ve bölge halkı ve gençlerinin bu terör sonrası daha dirençli ve daha fazla umutla direneceğini bilmelidir. ‘’ dedi.

Bölge milletlerinin bu caniler ve saldırgannlarınn ayaklarını keseceğini ifade eden Ruhani, ‘’ Trump, Saddam gibiydi, Saddam bize 8 yıllık savaşı tahmil etti ve düşürüldü, Trump da bize 3 yıllık savaşı tahmil etti ve 3 hafta sonra gidecektir ve yaptığı cinayetlerden dolayı tarih önünde haysiyetsiz bir kişi olarak anılacaktır. ‘’ ded,.

Ruhani, ‘’ Trump çok cinayet işledi fakat Şehit Süleymani cinayetini biz unutmayacağız. Bunun acısının her zaman yüreğimizde olacağını bilmeliler ve bu dökülen kanının intikamını İran ve bölge milletleri alacaktır. ‘’ dedi.

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2012