General Süleymani'nin kanının intikamının alınacağı zamanı ve yeri İran belirleyecek

Russi Today televizyon kanalına demeç veren Şerif, 'İran, Kudüs Gücü'nün şehit komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alma fırsatına hala sahip. Bu, doğru zamanda ve yerde yapılacak kesin bir konudur' diye vurguladı.

Süleymani suikastının intikam zamanını ve yerini belirleyen ABD'nin değil, İran olduğunun altını çizen Şerif, 'Bu intikam, düşman üzerinde en büyük etkiye sahip olmalı ve İslam dünyasından en fazla desteği almalıdır. ABD, İran'ın Kasım Süleymani suikastının intikamını almasını beklerken hazır olduğu için yorgun ve tiksinç olmuştur' diye konuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

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