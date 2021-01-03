Şehit Süleymani suikastine yanıtın ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi olduğuna inanıyoruz

Lübnan merkezli el-Ahd haber sitesi ve Nur-2 radyo kanalına demeç veren Vaizi, İran'ın ABD'nin bu cinayetine ilişkin nasıl bir yanıt vereceği yönündeki sorusuna, 'Askeri safhada İran İslam Cumhuriyeti'nin Şehit Süleymani'nin öldürülmesinden sonra bu olaya karışan Amerikan üssüne füze attığından kesinlikle haberiniz vardır' yanıtını verdi.

Bu hedefli saldırıın Amerikalılara açık bir mesaj niteliğinde olduğuna değinen Vaizi,'Mesaj şuydu: İran'ın çizgilerine saldırı kesinlikle yanıtsız kalmayacak ve bu cinayete karşı asıl yanıtın ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi olduğuna inanıyoruz' diye belirtti..

Vaizi, 'Her zaman komşu ülkelere duyurduğumuz gibi bölgedeki temel stratejimiz, bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması ve bölge ötesi müdahalelere karşı koymaktır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de açıkladığı Hürmüz Barış Planı halen masada ve bölge ülkelerinin de katkılarıyla bunun hayata geçirilebileceğine inanıyoruz' diye ekledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

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