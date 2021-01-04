4 Oca 2021 17:59
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News Code: 84173750
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Zarif: Şehit Sülymani barış için çaba sarf eden kahramandı

Zarif: Şehit Sülymani barış için çaba sarf eden kahramandı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Şehit Kasım Süleymanİ’nin diplomatik arenada bir eksiği olmadığını belirterek, kendisinin teröristlerle mücadele kahramanından ziyade, barış için çaba sarf eden bir kahraman olduğunu söyledi.

Bir TV programında açıklamada bulunan Zarif, çeşitli dönemlerde kendisinin şehit Süleymani ile istişarelerde bulunduğunu bunların kendisi için çok yararlı olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’ Şehit Süleymani için bir kişinin kanı, halkı haysiyeti ve çatışmaların sonlandırılması önemliydi, tüm barış çabalarının destekçisi ve yardımcısıydı. ‘’ dedi.

Şehiit Süleymani ile haftalık Salı günleri görüşmeleri olduğunu ifade eden Zarif, şeh,t ile tüm alanlarda aynı görüşte olmaları gerekmediğini fakat her toplantı sonrası konuşmalar sonrası hemfikir olduklarını söyledi.

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