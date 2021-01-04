Zarif: Şehit Sülymani barış için çaba sarf eden kahramandı

Bir TV programında açıklamada bulunan Zarif, çeşitli dönemlerde kendisinin şehit Süleymani ile istişarelerde bulunduğunu bunların kendisi için çok yararlı olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’ Şehit Süleymani için bir kişinin kanı, halkı haysiyeti ve çatışmaların sonlandırılması önemliydi, tüm barış çabalarının destekçisi ve yardımcısıydı. ‘’ dedi.

Şehiit Süleymani ile haftalık Salı günleri görüşmeleri olduğunu ifade eden Zarif, şeh,t ile tüm alanlarda aynı görüşte olmaları gerekmediğini fakat her toplantı sonrası konuşmalar sonrası hemfikir olduklarını söyledi.

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2012