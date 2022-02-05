ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın nükleer programına yönelik yaptırım muafiyetlerine ilişkin açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Price, 'Bir önceki yönetimin tam olarak yaptığını yaptık. Uluslararası ortaklarımızın İran'da nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer güvenlikle bağlantılı artan riskleri ele almalarına izin veriyoruz. Aynı zamanda, Tahran geri dönene kadar İran'a yaptırım uygulamayacağız' ifadesini kullandı.

Associated Press'e göre, yaptırımlardan muafiyetin iadesi, görüşmeleri kolaylaştırmak için ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından tasarlandı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Cuma günü İran'ın sivil nükleer faaliyetlerine yönelik yaptırımlardan muafiyetleri imzaladı. Biden yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın onları yürürlükten kaldırma kararını değiştirdi.

Viyana görüşmeleri, ABD yaptırımlarını kaldırmak ve ülkeyi Nükleer Anlaşma'ya geri getirmek amacıyla kritik bir aşamaya girdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye yaptığı açıklamada, bu faaliyetlerden muafiyetin, Nükleer Anlaşma'nın tam olarak uygulanmasına karşılıklı dönüş anlaşmasının tamamlanmasına yardımcı olacağını ve İran'ın bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin yolunu açacağını söyledi.

Bakanlık, yaptırımlardan muafiyetin, nükleer silahların yayılmasını ve güvenliğini önlemede ve İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamada ABD çıkarlarına hizmet etmek için tasarlandığını iddia ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, bu hareketin bir taahhüt veya önceki bir anlaşmanın parçası olarak değil, bu hedeflerin siyasi takdirine bağlı olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yaptırım muafiyetleri, yabancı ülke ve şirketlerin İran'ın Buşehr nükleer santralinde, Erak ağır su santralinde ve Tahran araştırma reaktöründe sivil projeler üzerinde çalışmasına izin veriyor.

Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mayıs 2020'de bu muafiyetleri kaldırmıştı. Yaptırımlardan muafiyetten haberdar olan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu hareketin "bölge ve dünyanın yanı sıra hayati ulusal çıkarlarımız için" olduğunu iddia etti.

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