İran için en iyi garanti, nükleer kapasitelerini korumaktır

İRNA'ya röportaj veren Ebülfez Zöhrevend, Viyana görüşmeleri sonucunda varılan iyi anlaşmaya atıfta bulunarak, 'Bu, nükleer veya nükleer olmayan alanda Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması ve Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan ayrılmadan önceki duruma dönmesi gerektiği anlamına geliyor' ifadesini kullandı.

Ülkemizin İtalya'daki eski büyükelçisi, 'İyi anlaşmanın bir başka görüşü de tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğidir, askıya alınması değildir. Devrim Lideri de yaptırımları hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve önceki hükümetin müzakere fırsatının tüm yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasından kaynaklandığını belirtti. Ama bu yaptırımlardan hiçbiri iptal olmadı ve yürürlükte kaldı. Tabii bazıları azalmış ya da petrol satışı gibi altı ayda bir yenilenen başka bir zamana kaydırıldı' diye belirtti.

Kimin iyi bir anlaşma önerdiğini ve hangi perspektiften bakmamız gerektiğini dile getiren Zöhrevend, 'Bence Trump öncesi ve özellikle Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan ayrılmadan önceki durum, İran'ın üzerinde düşündüğü bir anlaşma olabilir. Anlaşmanın diğer kısmı kesinlikle taahhütlerimizle ilgilidir. Biz bu açıdan nükleer faaliyetlerimizi azaltabiliriz ve Trump'ın anlaşmadan çekildiği döneme geri dönebiliriz. %60 ve %20 zenginleştirmeye ulaştık. Ayrıxa yeni santrifüjlere ne olacak, bizim açımızdan bunların ortadan kaldırılması ve ülkeden çıkarılması kesinlikle kabul edilemez' değerlendirmesinde bulundu.

Zöhrevend röoprtajın devamında şu ifadelere yer verdi:

'Diğer taraf ise ulaştığımız kapasiteleri yok etmeye vurgu yapıyor ve bence bu, sahip olabileceğimiz garantilerden biri. Eğer mutabık kalırsak, karşı taraf yükümlülüklerini yerine getireceğine dair kesin bir garanti veremez. Bizim için en iyi garanti, kapasitemizi korumaktır, yani hiçbir şekilde kapasitemizi kaybetmemeliyiz ve onu bir "Demokles'in kılıcı" gibi korumalıyız ve yurt içinde mühürlü tutarak eskisi gibi aynı durumla Nükleer Anlaşma'yı ileriye doğru götürebiliriz. Amerikalılar bir an için yükümlülüklerini yerine getirmemek isterlerse sıkıntı sadece bir mührü kırmak olur, 2005 yılında olduğu gibi.

Ama Amerikalıların istediği, hiçbir şekilde iyi bir anlaşma anlamına gelmeyen bu kapasitelerin ortadan kaldırılmasıdır. İyi bir anlaşma, bir yüzü İran'ın defalarca söylediği, diğer yüzü İran'ın elinde olması gereken istenen kapasitenin garantisi olan iki taraflı bir konudur.

Amerikalılar, çeşitli nedenlerle ve önerdikleri yasalar nedeniyle, tüm yaptırımlar kaldırılmadıkça yaptırımların kaldırılması için garanti talep edemezler, ki bunu yapmayacaklar. Bu nedenle, iyi bir anlaşmanın garantisi İran'ın elinde olmalıdır. Garantiyi alabilirsek, anlaşma iyi olacak'.

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