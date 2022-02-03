Emir Abdullahiyan: İran, Viyana müzakerelerinde kalıcı bir anlaşmaya varmaya hazırdır

Emir Abdullahiyan ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası alandaki ortak konuları gündeme geldi.

Japon Dışişleri Bakanı iki ülke ilişkilerinin tarihi ve çok önemli olduğunu ve ülkesinin Viyana nükleer müzakerelerine tam destek verdiğini ifade etti.

Yoşimasa Hayaşi, tüm tarafların taahhütlerine bağlı kalma ve taahhütlerine yerine getirme hususunda hassasiyet ve ciddiyetle hareket etmesi gerektiğini ve mevcut müzakere fırsatından yararlanılması konusuna vurgu yaptı.

Japon bakan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için uygun zeminler olduğunu ve mevcut engellerin kalkması ile ilişkilerde ivme yağanacağını ifade etti ve Emir Abdullahiyan’ı ülkesine davet etti.

Emir Abdullahiyan’da Tokyo’nun Tahran’ın eski dostu olduğunu ve ilk fırsatta o ülkeyi ziyaret edeceğini, Japonya’nın Viyana nükleer müzakelerin ilerlemesi için yardım önerisine teşekkür etti.

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