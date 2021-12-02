Emir Abdullahiyan: İran ciddi azim ve açık gündemle Viyana’ya gitmiştir

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yuşimasa ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatıran Emir Abdullahiyan, 4 milyon Afgan vatandaşının İran’daki varlığına işaret ederek bu kişilerden yaklaşık 2.5 milyonunu korona aşısı olduğunu ve İran’ın Japonya’nın insani yardımlarını o ülkeye ulaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

Kış mevsimi arifesinde Afganistan’daki insani durumun kaygı verici olduğuna vurgu yapan Emir Abdullahiyan, o ülkeye insani yardım gönderilmesine vurgu yaptı.

Tüm ülkelerin Afgan halkının yardımına koşması gerektiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın insani yardımları hava veya karayolları ile Afganistan’a taşımayı kolaylaştırabileceğini söyledi.

Viyana müzakerelerine değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın ciddi müzakereler ve iyi bir anlaşmayı desteklediğini ve karşı tarafın iyi niyetli davranması gerektiğini belirtti ve ABD ile 3 Avrupa ülkesinin niyetleri ve iradelerinden çok emin olmadığını zira ABD yetkililerinin bir taraftan müzakere ve Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmekten söz ettiklerini fakat aynı anda İran kurumları ve vatansalşlarına ambargo uyguladığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Önemli olan bu müzakerelerin sonuç vermesi ve batılı ülkelerin müzakere masasında ve fiili olarak ciddiyet ve iyi niyetlerini göstermeliler.’’ dedi.

Japon Dışişleri Bakanı da Afganistan’da kapsayıcı hükümet kurulması, o ülkede kadınların, azınlıkları haklarına saygı duyulması ve terörizmin yok edilmesine vurgu yaptı.

Viyana’da başlayan nükleer müzakerelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Japonya Dışişleri Bakanı, taraflardan herkesin Kabul edebileceği bir anlaşmaya varmak için daha da yumuşak davranılmasını istedi.

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