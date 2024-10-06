İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ticaretinde 2,5 kat artış

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Muhammed Ali Dehkan Dehnevi’ye göre, bu süreç dört yıl önce tarifelerin azaltılması veya kaldırılması ile başladı ve şu anda İran parlamentosunda onay aşamasına gelen bir serbest ticaret anlaşmasıyla devam ediyor.

Dehnevi, bu anlaşma kapsamında tarifelerin %87’sinin kaldırılacağını ve bunun İran için ilk serbest ticaret deneyimi olduğunu vurgularken Avrasya Birliği’ne üye beş ülkeden üçünün kendi ülkelerinde bu anlaşmayı hayata geçirdiğini belirtti.

Dehnevi, İranlı tüccarların Avrasya Birliği’ne üye ülkelerden gelen ithal ürünlerle rekabete hazırlıklı olmaları gerektiğini, çünkü bu ülkelerin de ürünlerini İran pazarına sunmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.