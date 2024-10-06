Siyonist rejim suçlarını, kendini yakarak protesto etti

Reuters, Washington'da düzenlenen Filistin yanlısı gösteriden bu kişinin kolunun alev aldığı anlara dair görüntüler yayımladı. Göstericilerin, kişinin üzerindeki alevleri keffiyelerle söndürmeye çalıştıkları görüldü.

Washington Post'un haberine göre, ismi açıklanmayan bu kişinin, bir gazeteci olduğunu iddia etti ve Batı Asya'daki krizle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasından kendisini sorumlu tuttuğunu söyledi.



ABD'nin başkentindeki gösteri, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti ve İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarının birinci yıldönümü vesilesiyle dünyanın birçok şehrinde düzenlenen protestolardan biriydi.