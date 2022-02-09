Reyisi: ABD’nin Trump’ın hezimete uğramış politikalarına tutunması müzakerelerde Kabul edilebilir ilerlemenin esas engelidir

Cumhurbaşkanı Reyisi, Japonya Başbakanı Kişida Fomiyo ile yaptığı görüşmede, Japonya’nın İran ile ilişkilerini geliştirme isteminin mutluluk verici olduğunu belirterek, iki ülkenin de tarihi barışçıl medeniyetlere sahip olduğunu ve ilişkilerin gelişmesinin tüm milletlerin yararına olacağını belirtti.

Ayetullah Reyisi iki ülkenin büyük kapasitelere sahip olduğunu ve ilişkilerin gelişmesi için büyük adımların atılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’ın nükleer müzakerelerden ayrı olarak ilişkilerini Japonya dahil tüm ülkelerle geliştirmek istediğini ve iki ülkenin ortak işbirliği ile bölge ve dunyada barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Bölgedeki istikrarsızlığın esas sebebinin yabancıların müdahaleleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, Yemen krizinin görüşmelerle tamamlanması gerektiğini ve koalisyon güçlerinin Yemen halkını katletmesinin önüne geöilmesi gerektiğini söyledi.

Kişida Fomiyo da İran İslam İnkılabı Devriminin yıldönünü kutladı ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

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2012