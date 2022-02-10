ABD, Viyana müzakere heyetindeki hareketlilik artmakta

Dün müzakerelerin başlamasından sadece saatler sonra, ABD’nin İran özel temsilcisi Robert Mali, Rusya ve 3 Avrupa ülkesi temsilcileri ile görüştü.

Rus temsilci Mihail Olyanov, Twitter’de yayınladığı mesajda, ABD temsilcisi ile müzakerelerin geleceği hakkında görüştüğünü bildirdi.

Mali, dün Beyaz Saray’ın Ortadoğu Koordinatörü Bert Mc Gorek ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri ile toplanıda Viyana müzakerelerinin son durumunu aktardı.

Cumhuriyetçiler bir seneden beri müzakerelerin içeriği ile ilgili Mali’ye baskı uygulamaktadırlar ve bu Mali’nin kongre üyeleri karşısına çıktığı ilk kezdir.

İran aleyhindeki ambargoların giderilmesi hedefini taşıyan Viyana müzakereleri bu hafta 10 günlük bir aradan sonra başladı. Taraflar 10 günlük arada başkentleri ile istişareler için Viyana’da bulunmamaktaydılar. Müzakereler, ABD’nin İran’ın haklı istekleri karşısında karar alma aşamadındadır. İran defalarca karşı tarafın ambargoların kaldırılması için ciddi iradesi olması durumunda anlaşma zamanının kısalacağını bildirmiştir.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İran için önemli olan meselenin ABD’nin fiili olarak atacağı adımlar olacağını belirterek, İran’ın aleyhine olan ambargoların bir bölümünün kaldırılmasını görmesi gerektiğini söyledi ve İran’ın iyi bir anlaşma peşinde olduğunu sınırlı ve geçici anlaşma istemediğine vurgu yaptı.

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