Viyana görüşmeleri ve basın çadırının yeniden canlanması

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler dün akşam (Salı) İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ile AB temsilcisi Enrique Mora arasında gerçekleşen görüşmeyle kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Bakıri daha sonra Rusya, Çin ve üç Avrupa ülkesinin delegasyon başkanlarıyla ayrı ayrı görüşmüştü.

Geçen hafta istişareler ve siyasi kararlar için başkentlere giden heyetler, daha sonraki görüşmeler için dün Viyana'ya döndü. Bu dönemde teknik müzakerelerin takibi nedeniyle bir önceki turun son günlerinde ihtişamını kaybeden gazetecilerin çadırı, gazetecilerin dönüşüyle ​​yeniden canlandırılırken, medya temsilcileri son haberleri almakla meşgul.

Basın çadırının bakımının Avusturya hükümetine günde 15 bin avroya mal olduğu söyleniyor. Bu miktar, Viyana polisi ile birlikte çadırın ve Coburg Hotel'in güvenliğini sağlamaktan sorumlu güvenlik ekibinin maliyetine ektir.

AB'nin Viyana'daki basın ataşesi Allen Matten ve Enrique Mora'nın sözcüsü Pazartesi gecesi gazetecilere e-posta yoluyla ana çadırın Salı günü sabah 10'da yeniden açılacağını söyledi.

Muhabirlerin çadıra girebilmek için Avusturya hükümetinin web sitesine önceden kaydolmuş olmaları gerekiyor. Varışta, iki doz korona aşısının ve bir PCI-negatif testin kanıtını sağlamaları gerekir.

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