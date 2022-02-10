Viyana müzakereleri için ortaya atılan öneri paketi iddiaları nedir?

Sosyal medyada ortaya atılan iddia, batılı ülkelerin İran’a bir öneri sunduğu ve topun İran sahasında olduğunu göstermeye çalışma yönündedir.

Müzakereler İran müzakere heyetinin önerileri sonrası ilerleme kazanmaktadır ve artık yeni aşamaya girmiştir, bu aşamada ABD anaşmayı çiğneyen taraf olarak İran’ın haklı istekleri karşısında karar alma aşamasındadır.

Diğer taraftan bu gibi müzakerelerin özünü öneriler oluşturmaktadır ve bundan dolayı karşı tarafın öneriler sunması garipsenek bir durum değildir ve daha önce de bir gün içinde bir çok önerinn sunulduğu zamanlar olmuştur.

Öneri sunulması yönünde bilgiler, önerinin içeriğine değinilmeden fazla önemli değildir, İran her zaman karşı tarafın önerilerini dikkatlice inceleyip ve onların müzakere istekleri ve ilkeleri çerçevesinde değerlendirmiştir ve bundan sonra da değerlendiecektir.

8. Tur müzakereler bir ayı aşkın zamandır Viyana’da devam etmektedir ve en uzum müzakereleden biridir. Son günlerde heyetler anlaşma metni üzerinde ve bazı ihtilaflar konusu üzerinde çalışmaktadırlar. Tüm müzakere heyetleri zorluklara rağmen konularda ilerlemeler sağlandığını itiraf etmektedirler.

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2012