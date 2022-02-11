Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer müzakereler nihai aşamasındadır

Siyonst rejimde resmi ziyarette bulunan Baerbock yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın bölgeyi hatta israil’i daha güvenli kılacağına ikna olduğunu bu durum olmaması halinde ülkesinin müzakerelere katılmamış olacağını söyledi.

Viyana müzakerelerinin hassas noktaya heldiğini belirten Bareebock, İran’ın anlaşmaya azami istekleri olmaması halinde katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Siyonist rejim defalarca nükleer müzakerelere karşı olduğunu ve anlaşma karşısında bir taahhüdünün olmadığını ilan etmiştir.

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2012