11 Şub 2022 12:14
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News Code: 84647302
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Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer müzakereler nihai aşamasındadır

Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer müzakereler nihai aşamasındadır

Tahran, IRNA- Almanya Dışişleri Bakanı Analena Baerbock, Viyana’da devam eden nükleer müzakerelerin nihai aşamaya geldiğini bildirdi.

Siyonst rejimde resmi ziyarette bulunan Baerbock yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın bölgeyi hatta israil’i daha güvenli kılacağına ikna olduğunu bu durum olmaması halinde ülkesinin müzakerelere katılmamış olacağını söyledi.

Viyana müzakerelerinin hassas noktaya heldiğini belirten Bareebock, İran’ın anlaşmaya azami istekleri olmaması halinde katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Siyonist rejim defalarca nükleer müzakerelere karşı olduğunu ve anlaşma karşısında bir taahhüdünün olmadığını ilan etmiştir.

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