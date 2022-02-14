Nükleer başarıların korunması, Viyana'da olası bir anlaşmanın istikrarının en önemli garantisidir

Yetkililerimiz defalarca Viyana görüşmelerinin temel amacının İran halkına yönelik yasa dışı ve insanlık dışı ABD yaptırımlarını kaldırmak olduğunu belirttiler. Bununla birlikte, İranlı bilim adamlarının yoğun çalışmaları ve özverili çabalarıyla elde edilen ülkemizin nükleer başarılarının korunmasının, baskıcı yaptırımların kaldırılması kadar önemli olduğu şüphesizdir. Aslında, İran'a yaptırım ve baskı uygulamak için bir bahane olan şey, şimdi baskıcı yaptırımları kaldırma hedefini ilerletmek için değerli bir kapasite olarak hizmet ediyor.

Öte yandan deneyimler göstermiştir ki, bir hakkın ya da tarafların uluslararası anlaşmalara uymasını sağlayacak geçerli garantilerin gerçekleşmesi için adil bir uluslararası adli veya siyasi mekanizmanın yokluğunda, en iyi ve en etkili garanti, bu hakkın herhangi bir yabancı bileşen veya unsura ait olmayıp, tamamen ilgili ülkenin tasarrufunda ve iradesindedir.

Aynı zamanda bir ulusun ulusal otoritesinin hem kaynağı hem de ürünü olan bu tür garantiler, bir ulusun bağımsız yeteneklerinin ürünüdür ve "doğal"dır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Nükleer Anlaşma'nın 26. ve 36. Maddelerinde yetkili olarak yer aldığı ve 2019'da uygulamaya karar verdiği doğal garantinin açık bir örneği, diğer tarafların ihlal etmesi durumunda İran'ın haklarını ima etmektedir.

Bu anlamda "iç garanti", ihlal eden tarafın hukuka aykırı bir fiiline karşı hem meşru hem de yasaldır ve olası sözleşme ihlallerini önlemek için etkili ve geçerli bir garantidir. Ülkemiz tarafından yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle aynı zamanda geçtiğimiz yıl gündeme getirilen “yükümlülüklerin yerine getirilmesinin garantisi” kavramı, kırılma deneyiminin tekrarını önlemek için bir nevi gerçekçi öngörüdür.

Bu nedenle garantiler konusu, Viyana görüşmelerinde İran'ın taleplerinin ana konularından biri olmuş ve bu konuda bugüne kadar çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu konuda metinler de yazılmış ve tartışmalar devam etmektedir.

İran, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan yasa dışı olarak çekilmesinden bir yıl sonra, Washington'un geri çekilmesinin etkilerini telafi etme sözü veren Avrupa ülkelerine bu vaat üzerinde çalışma şansı vermek için anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak bir yıl sonra ve Avrupalı ​​tarafların taahhütlerini yerine getirmemesine müteakiben İran, Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini birkaç adımda azalttı.

Aralık 2009'da İran, artık herhangi bir operasyonel kısıtlamaya (zenginleştirme kapasitesi, zenginleştirme yüzdesi, zenginleştirilmiş malzeme ve Ar-Ge dahil) sahip olmayacağını ve bundan böyle İran'ın nükleer programının yalnızca teknik ihtiyaçlarına dayanacağını belirten bir bildiri yayınladı.

Geçen yılın Nisan ayında, dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı %60 zenginleştirmenin başladığını duyurdu ve Natanz'daki makinelere %50 daha fazla kapasiteye sahip 1.000 santrifüj daha ekleneceğini duyurdu.

Aynı zamanda, temelde uluslararası ilişkilerde, en önemli ve etkili garanti, karşı tarafın anlaşmayı ihlal etmesine mal olacak gerekli kaldıraçları yaratarak ve sürdürerek uygun şekilde yanıt verebilmektir. Diğer tarafın İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer kapasitesini kısa vadede canlandırabilme becerisine ilişkin deneyimi ve müzakere ekibinin İran'ın taahhütlerine bağlı olarak yeni nükleer başarıları (bazen yıllarca ertelenen alanlarda) koruma çabaları ve ısrarı, "Hızlı tersine çevrilebilirlik" özelliğini etkinleştirir. Diğer taraf, İran'ın nükleer taahhütlerini uygulamasının "şartlı uygulama" olacağını ve karşı taraf İran'ın doğrulama kriterlerine dayalı taahhütlerine bağlı kaldığı sürece ve ihlal durumunda devam edeceğini artık çok iyi biliyor.

Anlaşma, İran'ın nükleer kapasitesinin diğer ülkeler tarafından hızla canlandırılabilir. Wall Street Journal kısa süre önce, ABD'li yetkililerden alıntı yapan bir raporda, Washington'un "12 aylık kaçak süre" dediği şeye ulaşmanın artık mümkün olmadığını ve İran'ın ilerlemesinin ve İran delegasyonunun temel konularda ısrarının olduğunu kabul etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish