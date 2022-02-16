Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve şimdiye kadar nihai anlaşmanın metninin çoğu yazıldı. Ülkemizin başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, diplomatik istişarelere devam etmek için Coburg Oteli'ne gelerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu başkanıyla görüştü. Görüşmede iki taraf, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliğini ele aldı.

Öte yandan Rusya'nın Viyana Görüşmeleri'ndek Başmüzakerecisi Mihail Ulyanov yaptığı açıklamada, İsrail diplomatik misyonuyla yaptığı görüşmenin Viyana görüşmeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, 'Birbirimizin tutumlarının farkındayız ve Nükleer Anlaşma'da aynı fikirde olmadığımız gerçeğine saygı duyuyoruz. Bu yüzden tartışılacak bir şey yok' dedi.

Coburg Oteli önünde konuşan Ulyanov, 'Bugünkü toplantıda, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Orta Doğu'daki kitle imha silahları Konferansı ile ilgili konuları görüştük. İsrail dışında, bölgedeki hükümetlerin tamamı bu konferansa katılacak' diye belirtti.

Daha önce Axius, Siyonist rejimin diplomatik heyetinin müzakere sürecini görüşmek üzere İran hariç Viyana'daki tüm müzakere heyetlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini iddia etmişti.

Ulyanov, yaptırımların kaldırılması süreciyle ilgili yaptığı son değerlendirmeyle ilgili olarak, 'Müzakerelerin son aşamalarındayız, ancak işi tamamlamak için daha fazla zamana - çok uzun değil - ihtiyacımız var. Bana sorarsanız iyimserim. Şubat ayı sonuna kadar nihai bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Genel olarak, heyetlerin Viyana'ya dönüşünden sonra toplantılar ileriye dönük ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildi ve kalan konular üzerinde ciddi tartışmalar yapıldı.

Batı medyası tarafından müzakerelerin sona erdirilmesi için çeşitli tarihler ve süreler sürekli olarak tekrarlandığına göre, bitiş çizgisine ulaşmanın ve Viyana'da bir anlaşmaya varmanın yalnızca Batılı tarafların, özellikle de yaptırımların kaldırılması alanında gerekli kararlarını vermeleri gerektirdiğini söylemek gerekir.

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