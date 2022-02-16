İran'a yaptırım mimarı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da ayrıldı

Twitter hesabından açıklama yapan Nephew, 'Politika konusundaki gerçek bir anlaşmazlık nedeniyle 6 Aralık'ta ABD ekibinden ayrıldıktan sonra geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldım. Birçok insan benim görüşlerim ve geçmişim hakkında tam bir açıklama yapmasa da, Viyana'daki görüşmelerin mevcut doğası göz önüne alındığında, şu anda çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum' ifadesini kullandı.

Nephew ayrıca gelecekte ABD hükümetinde başka bir rol verilmesinden onur duyacağını, ancak şimdi öğretmenliğe geri dönmek istediğini söyledi.

NBC News web sitesinin bildirdiğine göre, Viyana'daki ABD müzakere ekibi kısa süre önce değişti ve ABD heyetinin kilit üyelerinden Richard Nephew, Robert Malley ile anlaşmazlık nedeniyle ekipten ayrıldı. Rapora göre, Richard Nephhew ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başka bir sorumluluğu üstlenecekti.

Nephew 10 yıl boyunca Beyaz Saray'da İran'dan sorumlu ve Dışişleri Bakanlığı'nda Yaptırımların Koordinasyonundan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, özellikle de İran karşıtı yaptırımların beyni olarak anılıyordu.

Yaptırım Sanatı adlı kitabında, yaptırımların başarısız olmasına neden olabilecek şeyin, hedef ülkelerin yaptırımlara karşı direncinin derecesi olduğunu söylüyor.

Nükleer Anlaşma müzakerelerinde ABD müzakere ekibinin eski ve şimdiki bir üyesi olan Nephew, Columbia Üniversitesi'nde kıdemli bir araştırmacı ve Brookings Enstitüsü'nde kıdemli bir analisttir.

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