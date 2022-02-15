Bageri ve Avusturya Dışişleri Bakanı görüştü

Görüşmede hazır bulunan İran’ın Viyana büyükelçisi Abbas Bagerpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme olduğunu belirterek, görüşmedetarafların ilişkilerin gelişmesi için ortak menfaatlerine vurgu yapıldığı belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanı bu görüşme öncesinde ABD’nin İran konularındaki temsilcisi Robert Mali ile bir görüşme yaptı.

Avusturya Dışişleri Bakanı görüşme ile ilgili müzakerelerin hassas noktaya ulaştığını ve tarafların bu günleri nası geçirebilecekleri konuda görüştüklerini söyledi.

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