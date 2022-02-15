15 Şub 2022 10:17
Journalist ID: 1942
News Code: 84651672
0 Persons

Bageri ve Avusturya Dışişleri Bakanı görüştü

Bageri ve Avusturya Dışişleri Bakanı görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Viyana Nükleer müzakerelerinde başmüzakerecisi Ali Bageri Keni, Avursurya Dışişleri Bakanı Aleksander Şalenberg ile görüştü.

Görüşmede hazır bulunan İran’ın Viyana büyükelçisi Abbas Bagerpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme olduğunu belirterek, görüşmedetarafların ilişkilerin gelişmesi için ortak menfaatlerine vurgu yapıldığı belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanı bu görüşme öncesinde ABD’nin İran konularındaki temsilcisi Robert Mali ile bir görüşme yaptı.

Avusturya Dışişleri Bakanı görüşme ile ilgili müzakerelerin hassas noktaya ulaştığını ve tarafların bu günleri nası geçirebilecekleri konuda görüştüklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
captcha