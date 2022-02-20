Görüşmelerin olası başarısızlığından ABD ve Batı sorumludur

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'ya giden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, CNN'e verdiği demeçte, "İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili olan kısım konusunda neden iyimseriz? Çünkü Sayın Reisi hükümeti Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için ciddi bir iradeye sahip' diye belirtti.

CNN sunucusu Kristian Amanpour tarafından Twitter hesabında bir kısmı yayınlanan röportajda Emir Abdullahiyan, "Geçmişte iyi bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ettik. Müzakerelerin olası başarısızlığından ABD ve Batı sorumlu tutulacaktır. Ama Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için iyimser ve ciddi bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Münih Güvenlik Konferansı'nda da, "Viyana'daki meslektaşlarım metin ve zaman üzerinde Batı tarafından ikili bir oyunla karşı karşıya. Diğer taraf gerekli siyasi kararları vermeye hazırsa mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuzu vurguluyorum' demişti.

Dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, İran heyetinin Viyana müzakerelerini ciddi bir şekilde ilerlettiğini belirterek, 'İran İslam Cumhuriyeti, görüşmelerde yapıcı önerilerde bulundu ve diğer tarafların önerilerini de İran milletinin çıkarlarına uygunluk dereceleri esas alınarak incelemiştir' diye konuştu.

İran heyetinin İran halkının haklarını garanti altına alan ve koruyan girişimleri memnuniyetle karşıladığını defalarca ifade ettiğini dile getiren Reisi, İran halkı üzerindeki baskıyı sürdürmek ve bir anlaşmaya varma ihtimalini baltalamak için siyasi baskılar veya iddialar yapıldığını kaydetti.

Viyana'daki herhangi bir anlaşmanın yaptırımların kaldırılmasını, geçerli bir garanti sağlanmasını ve siyasi meselelerin ve iddiaların kapatılmasını içermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile etkileşiminin tarihinin ve UAEK'nin ülkemizin nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini teyit eden sayısız raporunun bazı ülkelerin iddialarının yanlışlığını kanıtladığına değindi.

Bu konuda düşmanların fitnesine karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Reisi, İran'ın terörle mücadelede Irak ve Suriye'nin yanı sıra aktif rolüne de değinerek, "İran'ın özellikle de Şehit Süleymani önderliğinde terörle etkin bir şekilde mücadelesi olmasaydı, IŞİD bugün Avrupa'da konuşlandırılmış olurdu" diye ekledi.

Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta başladı ve artık müzakerelerin sonucunun yalnızca Batı'nın siyasi kararlarına bağlı olduğu bir aşamaya geldi. Batılı taraflar iyi şekilde gerekli kararları alırlarsa, kalan sorunlar birkaç gün içinde çözülebilir ve nihai bir anlaşmaya varılabilir.

İran heyeti, ilke ve talimatlara dayanarak, kalan konulara ilişkin net öneri ve taleplerini masaya yatırdı ve şimdi top tamamen batılı tarafların sahasında.

Öte yandan Siyonist Rejimin diğer liderleri gibi, Viyana'da olası bir anlaşmadan korkan İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, İranofobinin başarısız politikasını tekrarlamak için Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'i Münih Güvenlik Konferansı sırasında ziyaret etti.

İsrail Savaş Bakanı twitter hesabından dün akşam Harris ile İsrail ve ABD arasındaki bölgesel ve İsrail güvenliğine katkıda bulunan stratejik ilişki ve işbirliğine odaklanarak bir araya geldiğini yazdı.

Nükleer cephaneliği olan Siyonist yetkili, ABD başkan yardımcısına İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki taahhütleri için ABD ve Biden'a teşekkür ettiğini söylediğini iddia etti.

İsrailli yetkili, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetimine ve İran'ın nükleer programıyla ilgili açık davaların ele alınmasına tabi olmasının önemli olduğunu iddia etmekle birlikte, 'İran ve müttefiklerinin bölgesel saldırganlığı karşısında ABD'nin Ortadoğu'da istikrarı korumada oynadığı önemli rolü de takdir ettim' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish