Emir Abdullahiyan'dan Nükleer Anlaşma'ya aykırı tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine vurgu

58. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Hollanda Dışişleri Bakanı Wupke Hoxtra ile ikili ilişkilerin durumu ve karşılıklı endişe yaratan bazı konuları görüşmek üzere bir araya gelen Emir Abdullahiyan, Tahran ve Amsterdam'ın görüşlerini yakınlaştırmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek ve genişletmek için anlaşmaları uygulamak için çalışması gerektiğini belirtti.

Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin son durumunu değinin Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Nükleer Anlaşma ile bağdaşmayan tüm yaptırımların kaldırılması ve müzakere sürecinde İran'ın kırmızı çizgilerini dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı ayrıca uluslararası toplumun Afganistan'daki durum ve insani yardımın önceliği ile Afgan mülteci ve sığınmacıların durumuyla ilgili olarak Afganistan'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Yemen'deki karmaşık duruma da değinen Emir Abdullahiyan, bu durumun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve tüm ülkelerin Yemen'deki felaket insani durumun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wupke Hokstra da İranlı meslektaşı ile yapılan görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakında Tahran'a gitmeyi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi ile birlikte ortak endişe konularında Dışişleri Bakanımızla yakın bir şekilde çalışacağını umduğunu belirtti.

Hoxtra, yeni bir duruma geçmek için mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılması umudunu da dile getirerek, Hollanda'nın ikili ilişkileri genişletmeye ve İran ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

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