Viyana'daki herhangi bir anlaşma, yaptırımların kaldırılmasını, geçerli bir garanti sağlanmasını ve siyasi iddiaları içermelidir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, İran heyetinin Viyana müzakerelerini ciddi bir şekilde ilerlettiğini belirterek, 'İran İslam Cumhuriyeti, görüşmelerde yapıcı önerilerde bulundu ve diğer tarafların önerilerini de İran milletinin çıkarlarına uygunluk dereceleri esas alınarak incelemiştir' diye konuştu.

İran heyetinin İran halkının haklarını garanti altına alan ve koruyan girişimleri memnuniyetle karşıladığını defalarca ifade ettiğini dile getiren Reisi, İran halkı üzerindeki baskıyı sürdürmek ve bir anlaşmaya varma ihtimalini baltalamak için siyasi baskılar veya iddialar yapıldığını kaydetti.

Viyana'daki herhangi bir anlaşmanın yaptırımların kaldırılmasını, geçerli bir garanti sağlanmasını ve siyasi meselelerin ve iddiaların kapatılmasını içermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile etkileşiminin tarihinin ve UAEK'nin ülkemizin nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini teyit eden sayısız raporunun bazı ülkelerin iddialarının yanlışlığını kanıtladığına değindi.

Bu konuda düşmanların fitnesine karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Reisi, İran'ın terörle mücadelede Irak ve Suriye'nin yanı sıra aktif rolüne de değinerek, "İran'ın özellikle de Şehit Süleymani önderliğinde terörle etkin bir şekilde mücadelesi olmasaydı, IŞİD bugün Avrupa'da konuşlandırılmış olurdu" diye ekledi.

Macron: Müzakereler bir an önce sonuçlanmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu görüşmee yaptığı açıklamada, "Viyana müzakerelerinde iyi ilerleme kaydedildi ve müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz" dedi.

İran ve Fransa cumhurbaşkanları, korona salgınındaki son gelişmeleri ve bölgedeki gelişmeleri de masaya yatırdıç

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