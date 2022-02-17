Bageri: Her zamandan daha fazla anlaşmaya yakınız

Bageri, Twitter hesanından yaptığı açıklamada, ‘’ Haftalarca sıkı müzakere sonrası her zamandan daha fazla anlaşmaya yaklaşmış bulunuyoruz fakat her şey konusunda anlaşma sağlanmadığında hiçbir şey konusunda anlaşma sağlanmamış sayılır.’’ diye yazdı.

Bageri, ‘’Bu hedefin gerçekleşmesi için gerçekçilik, fazla istemde bulunmamak ve 4 yıllık tecrübeye bakılmalı, müzakere tarafımızın karar alma zamanı gelmiştir.’’ dedi.

Diğer taraftan Beyaz Saray Sözcüsü Jane Saki yaptığı açıklamada, İran ile direkt işbirliği için çabaları ve fırsatları desteklediklerni söyledi.

Sözcü, İran ile gelecek bir kaç hafta içinde anlaşmaya varılmaması taktirde, İran’ın nükleer konudaki ilerlemeleri Kapsamlı Ortak Eylem Planına(KOEP) dönüşü zorlaştıracağını söyledi.

Saki, İran nükleer programının sınırlandırıldığını ve denetim altında olduğunu belirterek, ABD eski yönetiminin anlaşmadan çekildiğinden beri İran’ın nükleer programını hızlandırdığını ve işbirliğini azalttığını ve mevcut durumunda bundan kaynaklı olduğunu söyledi.

ABD müzakere heyetinin Viyana’da bulunduğunu ifade eden sözcü, Biden’in seçenekler hazırlanmasını istediğini söyledi.

Diğer taraftan Bageri, AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı ve müzakerelerin koordinatorü Enrike Mora ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, girift bir müzakere sürecinin sonlarında olunduğunu belirtti.

Price, İran ve ABD Dışişleri Bakanlarının Münih Güvenik Konferansı esnasında görüşebilmeleri ile ilgili, bunun beklenmediğini fakat daha önce de söylendiği gibi İran-ABD arasındaki direkt müzakerelerin kendilerinin yarına olduğunu söyledi.

Price, İran ile endirekt müzakere ettiklerini belirterek, müzakerelerin müttefikleri vasıtası ile yürütüldüğünü fakat bunun detaylı, teknik ve girift olan nükleer müzakerelerde engeller yarattığını iddia etti.

Price, direkt müzakerelerin KOEP’e dönmek için çabalara yardımcı olacağını söyledi.

Çin ve Rusya temsilcileri dün yaptıkları açıklamada, müzakerelerin son aşamaya yaklaştığını belirtmişlerdi.

Rusya’nın temsilcisi Mihal Olyanov, dün ABD temsilcisi Rob Mali ile görüşmesi sonrası, sıkı istişarelerin ara vermeksizin devam ettiğini bildirmişti.

Yaklaşık iki aydan beri Viyana’da devam eden 8. tur nükleer müzakerelerde varılan aşama batılı tarafın siyasi kararına bağlı bulunmaktadır. Batılı taraf bildikleri konularla ilgili gerekli kararı almaları durumunda kalan bir kaç konu kısa sürede çözülüp ve nihai anlaşmaya varmak mümkündür.

İran heyeti ilkeleri ve direktifler doğrultusunda kalan konularda açık bir şekilde önerileri ve isteklerini masaya koymuştur ve artık top batılı ülkelerin zeminindedir.

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