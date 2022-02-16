Emir Abdullahiyan: Nihai bir anlaşmaya varmak Batı'nın sorumlu davranışına bağlıdır

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, 'Joseph Borrell ile Viyana görüşmelerinin son durumu hakkında konuştuk. İran'ın kırmızı çizgilerini gözlemlemenin bizim için temel önemi vardır. Süreç ilerliyor, ancak önümüzde hala bazı önemli meseleler var' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, 'İran tarafının girişimleri anlaşmayı kullanılabilir hale getirdi, ancak nihai bir anlaşmaya varmak Batı tarafının sorumlu davranışına bağlı' diye ekledi.

Viyana görüşmelerine işaret eden Emir Abdullahiyan, 'Viyana'da iyi anlaşmaya varmak, Batılı tarafın gerçekçi olması durumunda mümkündür' diye ekledi.

1 Ocak günü başlayan Viyana Görüşmeleri'nin 8. turu bir hafta aradan sonra mücakerecilerin tekrar Viyana'ya dönmesi ile devam ediyor.

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