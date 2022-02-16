16 Şub 2022 11:38
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Emir Abdullahiyan: Nihai bir anlaşmaya varmak Batı'nın sorumlu davranışına bağlıdır

Emir Abdullahiyan: Nihai bir anlaşmaya varmak Batı'nın sorumlu davranışına bağlıdır

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Borrelle'e nihai anlaşmanın Batı'nın sorumlu davranışına bağlı olduğunu söylediğini ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, 'Joseph Borrell ile Viyana görüşmelerinin son durumu hakkında konuştuk. İran'ın kırmızı çizgilerini gözlemlemenin bizim için temel önemi vardır. Süreç ilerliyor, ancak önümüzde hala bazı önemli meseleler var' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, 'İran tarafının girişimleri anlaşmayı kullanılabilir hale getirdi, ancak nihai bir anlaşmaya varmak Batı tarafının sorumlu davranışına bağlı' diye ekledi.

Viyana görüşmelerine işaret eden Emir Abdullahiyan, 'Viyana'da iyi anlaşmaya varmak, Batılı tarafın gerçekçi olması durumunda mümkündür' diye ekledi.

1 Ocak günü başlayan Viyana Görüşmeleri'nin 8. turu bir hafta aradan sonra mücakerecilerin tekrar Viyana'ya dönmesi ile devam ediyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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