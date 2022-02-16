Şemhani: ABD ve Avrupa ile Nükleer Anlaşma ötesi görüşme olmayacak

Viyana görüşmeleriyle twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, 'ABD ve Avrupa, Nükleer Anlaşma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme testinde başarısız oldu. Nükleer Anlaşma şimdi ekonomik alan ve yaptıımların kaldırılması meselesinde İran için boş bir kabuk haline gelmiştir' ifadesini kullandı.

Şemhani, 'Taahhütlerine uymayan ABD ve pratiksiz Avrupa ile Nükleerr Anlaşma ötesi müzakere olmayacak' diye ekledi.

10 günlük bir aradan sonra, Viyana müzakereleri ikili ve çok taraflı görüşmelerin yanı sıra uzman toplantılarıyla geçen Salı gününden bu yana yeniden başladı.

İran, Viyana'da gündemini belirleyip siyasi kararlarını verdi ve şimdi Batı'nın siyasi kararlar alma ve nihai bir anlaşmaya varma zamanıdır.

Viyana'dan gelen son hamleler ve haberler, tüm müzakerecilerin ABD'den bir siyasi karar beklediğini ve Viyana görüşmelerinin geleceğinin ancak Washington'un özellikle yaptırımların kaldırılması alanında gerekli kararları alması halinde hayal edilebileceğini gösteriyor. Ancak ABD, kararı erteleyerek müzakereleri uzatmaktadır.

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