Viyana müzakerelerinde son adımlar ve batının 90. dakika oyunları

Yaptırımların kaldırılması için müzakereler tüm hızıyla devam ediyor fakat son aşamalar yaklaştıkça yanlış bilgi ve haberlerin hacmi de artmaktadır. Bu yeni bir oyun değildir ve Batılı ülkelerin müzakerelerin 90. dakikasında gerginlik ve heyecan yaratma oyununun tekrarıdır. ABD ve Batılı ülkeler daha önce de 2015 yılında anlaşmayla sonuçlanan nükleer müzakerelerin son günlerinde özel taktik oyunlarına başvurmuşlardı. BU taktik basını kullanarak karşı taraftan daha fazla imtiyazlar almak ve İran’ı baskı altında tutmak ve istekleri ve önerilerinden vazgeçme hedefi taşımaktadır.

Bu tür eylemler Batı'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) metninin dışındadır. Batılı ülkeler, özellikle ABD, çeşitli müzakerelerde, müzakere metni ve metin dışında bir tutum sergilemektedir. Müzakere metinleri hukuki ve teknik metinlerdir ve müzakere edilir fakat bunun dışında olanlar müzakerenin medya vasıtası ile oyunlardan ibarettir. Taahhütlerini yerine getirmeyerek KOEP’ten ayrılan ABD teknik ve hukuki olarak bu dosyada sanık konumundadır bundan dolayı müzakerelerin sonuna yaklaşırken metin dışı tutuma konsantrasyonla, İran müzakere heyetini baskı altında tutmaya çalışıyor.

İran müzakere heyeti, Batının oyunlarını ve ABD’nin propagandalarına aşina olduğunu ve İran’ın haklı istek ve kırmızı çizgilerinden vazgeçmeyeceğini göstermiştir.

Elbette ülkemizin müzakere heyeti, Batı'nın oyunlarını iyi takip ettiğini, ABD'nin propagandasının ve duygusal amaçlarının farkında olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerinden, teknik ve hukuki taleplerinden geri adım atmayacağını göstermiştir.

Son günlerde ortaya atılan iddialardan biri 4+1 ülkelerinin tamamının Viyana’da İran aleyhinde birlik olduğu iddiasıdır. Bu iddia daha önce de müzakerelerin 7. turunda da ortaya atılmıştı, Batılılar bu şekilde İran-Rusya ve Çin arasında ihtilaf olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Fakat 3 ülke arasında sürekli istişareler mevcuttur ve Rusya ile Çin, İran müzakere heyetinin tutumunu desteklemektedir.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wen Bin, müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin son aşamaya geldiğini bazı önemli sorunlar kaldığını ve ABD’nin İran’ın adımları karşısında daha fazla tedbirler alması gerektiğini söyledi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın yükümlülüklerini yerine getirme testinde başarısız olduğunu belirterek, 'Taahhütlerine uymayan ABD ve pratiksiz Avrupa ile Nükleerr Anlaşma ötesi müzakere olmayacak' dedi.

Viyana görüşmeleriyle ilgili twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, 'ABD ve Avrupa, Nükleer Anlaşma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme testinde başarısız oldu. Nükleer Anlaşma şimdi ekonomik alan ve yaptıımların kaldırılması meselesinde İran için boş bir kabuk haline gelmiştir' ifadesini kullandı.

Şemhani, 'Taahhütlerine uymayan ABD ve pratiksiz Avrupa ile Nükleerr Anlaşma ötesi müzakere olmayacak' diye ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell ile geçen günlerde yaptığı telefon görüşmesinde Borrelle'e nihai anlaşmanın Batı'nın sorumlu davranışına bağlı olduğunu söylediğini ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, 'Joseph Borrell ile Viyana görüşmelerinin son durumu hakkında konuştuk. İran'ın kırmızı çizgilerini gözlemlemenin bizim için temel önemi vardır. Süreç ilerliyor, ancak önümüzde hala bazı önemli meseleler var' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, 'İran tarafının girişimleri anlaşmayı kullanılabilir hale getirdi, ancak nihai bir anlaşmaya varmak Batı tarafının sorumlu davranışına bağlı' diye ekledi.

Emir Abdullahiyan, 'Viyana'da iyi anlaşmaya varmak, Batılı tarafın gerçekçi olması durumunda mümkündür' diye ekledi.

Müzakereler artık hassa siyasi kararlar alma aşamasındadır. İran’ın karşı taraftan meşru beklentisi sorumlu şekilde müzakerelere devam etmesidir. Bu şartlarda Batılı taraf, haberler yayarak ve heyecen yaratarak müzakereleri etki altına alıp İran’dan imtiyaz almaya çalışması durumunda müzakerelerde anlaşmamaya varmama sorumlu olacaktır.

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2012