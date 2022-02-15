15 Şub 2022 13:10
Journalist ID: 1942
News Code: 84651785
0 Persons

Şemhani: ABD’nin ahde vefasızlığı her türlü anlaşmanın en büyük tehdididir

Şemhani: ABD’nin ahde vefasızlığı her türlü anlaşmanın en büyük tehdididir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’nin ahde vefasızlığının her türlü anlaşma önündeki en büyük tehdit olduğunu bildirdi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, ‘’ ‘’ Ambargoların gerçek anlamda gidermesi yani İran’ın kalıcı ve dayanabilir ekonomik menfaatlerden yararlanması demektir. ‘’ dedi.

Şemhani, ABD’nin ispatlanmış ahde vefasızlığının her türlü anlaşmayı tehdit eden neden olduğunu belirtti ve anlaşmanın iyi yönlerinin doğruluğunun kontrolü ve garanti verilmesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki aydan beri devam eden  Viyana 8. tur müzakereleri gelen haberlere göre siyasi karar aşamasındadır ve özellikle ABD ve batılı ülkelerin karr vermesi durumunda bir an evvel sonuçlanabileceği ifade edilmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha