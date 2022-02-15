Şemhani: ABD’nin ahde vefasızlığı her türlü anlaşmanın en büyük tehdididir

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, ‘’ ‘’ Ambargoların gerçek anlamda gidermesi yani İran’ın kalıcı ve dayanabilir ekonomik menfaatlerden yararlanması demektir. ‘’ dedi.

Şemhani, ABD’nin ispatlanmış ahde vefasızlığının her türlü anlaşmayı tehdit eden neden olduğunu belirtti ve anlaşmanın iyi yönlerinin doğruluğunun kontrolü ve garanti verilmesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki aydan beri devam eden Viyana 8. tur müzakereleri gelen haberlere göre siyasi karar aşamasındadır ve özellikle ABD ve batılı ülkelerin karr vermesi durumunda bir an evvel sonuçlanabileceği ifade edilmektedir.

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