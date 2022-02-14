Emir Abdullahiyan: Batılıların metinle oynaması ve ciddi iradeye sahip olmaması müzakereleri uzatmaktadır

Emir Abdullahiyan, AB Dış Politika Komiseri Josep Borrel ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerin son durumunu incelediler.

Emir Abdullahiyan görüşmede Borrel ve AB müzakere heyeti başkanı Enrike Mora’nın çabalarına teşekkür ederek, İran müzakere heyetinin çabalarına ve gerçekçi önerilerine tamasla, her türlü öneride İran’ın hukuku ve meşru isteklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın mantık ve gerçekçiliği dayanan kırmızı hatlarından geri adım atmayacağını söyledi.

Borrel de İran ve diğer heyetlerin çabalarına işaretle, Viyana müzakerelerinin hassas aşamaya geldiğini ve tüm tarafların esneme ve bir birinin sınırlamalarını gözeterek, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Taraflar müzakerelerin ilerlemesi için istişaretlerinin devam etmesi kararı aldılar.

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