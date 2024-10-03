Pezeşkiyan:Bölgede Siyonist suçların durdurulması için Asya İşbirliği Diyaloğu gibi kuruluşların kapasitesi kullanılmalı

Dr. Mesud Pezeşkiyan, iki günlük Katar ziyareti kapsamında Perşembe günü Asya İşbirliği Diyaloğu Zirvesi’nin oturum aralarında Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile yaptığı görüşmede, İran ile Tayland arasındaki 400 yıllık köklü ilişkilerin iki ülke arasındaki temasların ve ilişkilerin artırılması için uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, İran ve Tayland arasında ortak komisyonlar ve çalışma gruplarının kurulmasının iki ülke ve halkları için olumlu kararlar doğuracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin saldırganlığının bölgede neden olduğu ve Gazze ile Lübnan’da on binlerce masum kadın ve çocuğun ölümüne yol açan trajik olayların, dünya için çok acı, üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, bu rejimin kadınları ve çocukları katlettiğini, hastaneleri, okulları ve sivil hedefleri kendini savunma iddiasıyla bombaladığını belirterek, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasının üzüntü verici olduğunu da ekledi.



Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ise Dr. Pezeşkiyan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Asya İşbirliği Diyaloğu gibi zirvelerin ortak sorunları ve endişeleri ele almak için son derece uygun bir fırsat olduğunu belirtti.Başbakan ayrıca, Gazze’de Siyonist rejimin işlediği suçlara değinerek, masum insanların öldürülmesini görmekten büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, barış ve güvenliğin bölgeye ve dünyaya hakim olmasını istediklerini ve barışın tesisi için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

