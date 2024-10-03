Devrim Lideri’nin çocukları Lübnanlı yaralıları ziyaret etti

Ayetullah Hameney’nin çocukları, bu yaralıların tedavi sürecini ve yapılan tıbbi müdahaleleri yakından takip ederken, aynı zamanda Devrim Lideri’nin selam ve dualarını ilettiler.

Bu direniş savaşçıları ve refakatçileri, bedensel yaralarına rağmen manevi olarak güçlü ve morallerinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

Yaralılar Lider’in çocuklarına, direniş cephesinin zaferi için dua etmelerini ve Ayetullah Hameney'e, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit olması halinde bile Siyonist rejime karşı verilen kutsal mücadelenin devam edeceği ve asla durmayacağı konusunda güvence vermelerini rica ettiler.