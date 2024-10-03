3 Eki 2024 17:01
Journalist ID: 5446
News ID: 85616767
T T
0 Persons

Ekler

Devrim Lideri’nin çocukları Lübnanlı yaralıları ziyaret etti

3 Eki 2024 17:01
News ID: 85616767
Devrim Lideri’nin çocukları Lübnanlı yaralıları ziyaret etti

Tahran, İRNA - İmam Ayetullah Hameney'in çocukları, onu temsilen Lübnanlı bazı yaralıları ve Hizbullah’ın İslami direniş savaşçılarını ziyaret etti. Bu kişiler, Lübnan’daki son olaylarda yaralanan ve tedavi süreçlerini tamamlamak üzere Tahran’a gönderilen çeşitli yaş gruplarındaki yaralılardan oluşmaktadır. Aralarında bebekler, küçük çocuklar ve gençler de bulunmaktadır.

Ayetullah Hameney’nin çocukları, bu yaralıların tedavi sürecini ve yapılan tıbbi müdahaleleri yakından takip ederken, aynı zamanda Devrim Lideri’nin selam ve dualarını ilettiler.

Devrim Lideri’nin çocukları Lübnanlı yaralıları ziyaret etti

Bu direniş savaşçıları ve refakatçileri, bedensel yaralarına rağmen manevi olarak güçlü ve morallerinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

Devrim Lideri’nin çocukları Lübnanlı yaralıları ziyaret etti

Yaralılar Lider’in çocuklarına, direniş cephesinin zaferi için dua etmelerini ve Ayetullah Hameney'e, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit olması halinde bile Siyonist rejime karşı verilen kutsal mücadelenin devam edeceği ve asla durmayacağı konusunda güvence vermelerini rica ettiler.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .