3 Eki 2024 17:39
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News ID: 85616795
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Almanya ve Avusturya büyükelçileri dışişleri bakanlığa çağrıldı

3 Eki 2024 17:39
News ID: 85616795
Almanya ve Avusturya büyükelçileri dışişleri bakanlığa çağrıldı

Tahran, İRNA - Almanya ve Avusturya'nın Tahran'daki temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü tarafından Bakanlığa çağrıldı.

 Almanya ve Avusturya’nın, İran İslam Cumhuriyeti’nin Siyonist rejimi cezalandırmak için gerçekleştirdiği meşru, sorumlu ve etkili müdahaleye karşı verdiği tepkiden dolayı İran’ın temsilcilerini çağırma kararına cevaben, Almanya Büyükelçisi Markus Potzel ve Avusturya Büyükelçisi Dietrich Heim, ayrı ayrı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Batı Avrupa Genel Müdürü, bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi güvenliğini savunma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, İran silahlı kuvvetlerinin BM Şartı'nın 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa ilkesine uygun olarak ve bölgede kalıcı güvenliği sağlama amacıyla iki ay boyunca sabırlı bir tutum sergiledikten sonra bu eylemleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Genel Müdür, bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimi destekleyen tutumlarını kınayarak, Avrupalı tarafların mali ve askeri desteği keserek İsrail rejiminin katliam ve soykırım makinesini durdurmak için zamanında etkili ve pratik adımlar atmaları halinde, bugün bu tür trajedilere tanık olmayacaklarını belirtti.

Almanya ve Avusturya büyükelçileri, durumu kendi başkentlerine ileteceklerini ifade etti. 

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