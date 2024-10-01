Hizbullah'tan Siyonist askerlerin toplandığı yere roket saldırısı / Lübnan'da 18 kişi şehit oldu + video

Lübnan Hizbullah'ı, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde bulunan "Al-Mutla" askeri üssünde Siyonist askerlerin toplandığı yeri roket saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan İslami Direnişi, bu konuda yaptığı açıklamada "Filistin halkını ve onların cesur direnişini desteklemek, Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla mücahitlerimiz bugün Salı sabahı yerel saatle 07:40'ta düşman askerlerinin Al-Mutla üssünde toplandığı yeri roket saldırısıyla hedef almıştır." ifadelerine yer verdi

Hizbullah, başka bir açıklamada ise yerel saatle 08:05'te Al-Mutla'daki Siyonist askerlerin toplandığı yerleşim alanını bir dizi roketle hedef aldığını duyurdu.

Buna karşılık, Siyonist rejimin topçuları Lübnan'ın güneyindeki Kefrkala, El-Adise, El-Hiyam ve El-Vezani bölgelerini bombaladı.

Bazı medya kaynakları, Siyonist rejimin Bekaa bölgesinde bulunan Meşghara'daki bir yardım merkezine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı ise Siyonist rejimin savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki El-Davudiye bölgesine saldırdığını ve bu saldırı sonucu 10 kişinin şehit olduğunu, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.