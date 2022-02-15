İran-İngiltere Dışişleri Bakanları görüştü

Truss görüşmede Londra’nın Viyana müzakereleri hakkında ve son durumu konusunda görüşlerini aktardı.

Truss, ülkesinin yakın zamanda İran’a olan borcunuödemeyi temenni ederek, iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerinin iki ülke menfaatlerini temin edeceğini söyledi.

Trus, ülkesi ve BM’nin Afganistan’a yardım için işbirliğine işaretle İran’ın bu konudaki rolü ve işbirliğine teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan da iki ülke ilişkilerinin gelişme sürecinin olumlu olduğunu belirterek, Viyana müzakerelerine işaretle müzakerelerin hassas ve önemli aşamada olduğunu ve müzakere tarafların ciddiyet ve sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini belirtti.

Emir Abdullahiyan, müzakerelerin mevcut aşamaya gelmesinin İran’ın turumundan kaynaklı olduğunu belirtere ve Yemen ile Afganistan durumunun kritik olduğunu söyledi.

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2012