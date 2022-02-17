Viyana’da siyasi kararların bedelini azaltmak için yeni oyunlar sergilenmekte

Reuters bugün yayınladığı bir bilgi raporunda İran ve 4+1 ülkeleri arasındaki anlaşmanın bir bölümünü elde ettiğini iddia etti. Bu Reuters’in belirsiz kaynaklara dayanarak yayınladığı ilk haber değildir, müzakereye yakın medya kaynakları, müzakere taraflarının siyasi kararlar aşamasında bu oyuna başvurduklarını ve bu sürecin gelecek günlerde de devam edeceği ifade edilmektedir.

İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri yaptığı açıklamada, Viyana müzakerelerinin taraflarının karar verme aşamasına geldiğini bildirmişti ve bağımsız kaynaklar tarafından onaylanmayan Reuters raporu da Ali Bageri’nin dünkü açıklamasını onaylamaktadır.

Bageri dün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, ‘’ Haftalarca sıkı müzakere sonrası her zamandan daha fazla anlaşmaya yaklaşmış bulunuyoruz fakat her şey konusunda anlaşma sağlanmadığında hiçbir şey konusunda anlaşma sağlanmamış sayılır.’’ diye yazdı.

Bageri, ‘’Bu hedefin gerçekleşmesi için gerçekçilik, fazla istemde bulunmamak ve 4 yıllık tecrübeye bakılmalı, müzakere tarafımızın karar alma zamanı gelmiştir.’’ dedi.

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