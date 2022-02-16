İran ve Güney Kore, bu ülke dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakma meselesini ele aldı

KBS News'un bildirdiğine göre, Seul ve Tahran, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasına bir çözüm bulmak için görüştüler.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki günlük bu görüşmeler doğrultusunda iki ülkenin hükümet yetkilileri Seul'deki İranlı temsilciler ve bankacılara katıldı.

Geçen ay, Güney Kore ve İran, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015 Ortak Eylem Planını canlandırmak için Viyana Müzakereleri sırasında görüşmeye karar verdiler. Rapora göre, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi sonrasında ABD yaptırımları nedeniyle iki Güney Kore bankasındaki İran'ın yaklaşık 7 milyar dolarlık varlıkları donduruldu.

Öte yandan Güney Kore medyası, ülkenin üç yıllık bir aradan sonra İran'dan petrol ithalatını yeniden başlatma planını bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu ülke ve İran'ın ABD yaptırımları altında İran'ın bloke varlıkları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmenin yollarını görüşmek üzere istişarelerde bulunduğunu duyurdu.

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