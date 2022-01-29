Güney Kore ve İran dondurulan varlıkları masaya yatıracak

ABD yaptırımları nedeniyle iki Kore bankasında 7 milyar dolarlık İran parasının dondurulması nedeniyle ikili ilişkiler gerilmiş durumda. Viyana'da 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan müzakereler önemli bir aşamaya girerken, İranlı yetkililer anlaşmaya varmak için yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunuyor. Bu konu (İran'ın Kore bankalarındaki parası) yeniden ele alınıyor.

Yonhap'a göre Koreli yetkililer, önerilen çalışma gruplarının yaptırımların kaldırılmasının ardından İran'a yapılan havalelerin ayrıntılarını ve bir anlaşmaya varılmazsa konunun diğer yönlerini görüşmesinin beklendiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, Yonhap'a şunları söyledi: 'Çalışma gruplarının ABD yaptırımlarından feragat etmesi durumunda İran'a potansiyel para transferinin ayrıntılarını incelemesi bekleniyor. Onların (çalışma gruplarının) yaptırımların kaldırılmasından sonra İran'dan petrol ithalatına devam etme olasılığı da ele alınacak' dedi.

Bu bağlamda, İran Merkez Bankası, Güney Kore'den bu ülke bankalarında bloke edilen varlıkları iade etmesini isteyen yatırımcı-hükümet anlaşmazlığının (ISDS) çözümü çerçevesinde bir niyet mektubu (LOI) gönderdi.

Güney Koreli bir dışişleri bakanlığı yetkilisine göre, Güney Kore hükümeti geçen Eylül ayında mektubu aldı ve anlaşmazlığı çözmeye çalışıyor.

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