İran’ın BM’deki oy hakkı geri verildi

Guterres BM Genel Kurulu Başkanına yazdığı mektupta, İran’ın ödenmesi gereken aidat borcunun ödendiğini ve bundan dolayı yeniden oy hakkının verildiğini söyledi.

Daha önce de İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, İran’ın BM’ye olan borcunun istenilen miktarının ödendiğini ve Pazartesi gününde yeniden oy hakkının verileceğini bildirmişti.

Güney Kore, İran’a ait bloke edilmiş varlıklardan 18 milyon dolar BM’ye ödemiştir.

İran mali kaynakları mevcut olmasına rağmen ABD ambargolarından dolayı bu kaynakları kullanamamaktadır.

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2012