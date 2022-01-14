İran’ın BM’de oyundan mahrum bırakmak, BM insaf ilkesini sorgulatır hale getirir

İran, BM’nin kurucu ülkelerindendir. İslam İnkılabı sonrası da İran BM’nin faal bir üyesi olmuştur ve bu yıllar boyunca her zaman aidatını ödemiştir fakat son yıllarda mali ve bankacılık alanlarında ABD tarafından uygulanan ambargolardan dolayı kaynaklarını transfer imkanına sahip değildir ve bundan dolayı 2018 yılından beri aidatını ödememiştir.

BM, aidatın ödemesindeki tek engel olan ABD ambargolarını göz önünde bulundurmayarak son bir içinde ikinci kez İran’ın oy hakkını elinden aldığını ve bu konu BM Genel sekreteri tarafından BM Genel Kurul’a bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Said Hatibzade bu konuda yaptığı açıklamada, İran’ın aidatlarını zamanında ödeme taahhüdüne bağlı bir ülke olduğunu fakat iki seneden beri amabrgolardan dolayı bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Hatibzade, Genel Sekreterin ve Sekreteryanın yasa dışı ambargolarla uğraşan ülkelerin durumunu göz önünde bulundurarak aidatın ödenmesinde kolaylık sağlamalarını isedi.

İran’ın BM’ya aidat borcu 65 milyon dolar’dır. Nisan ayında 16 milyon 251 bin 298 dolar ile askıya alınan oy hakkını yeniden kazandı ve şu an da 18 milyon dolar ödemesi gerekmektedir. Bu İran için büyük birmeblağ değildir ve bu borcün ödenmesi önündeki engelin ABD’nin yasa dışı ambargolarıdır.

İran’ın kontrolü dışında olan bir olay için BM’de oy verme hakkından mahrum bırakmak, BM ve Genel Sekreterin adalet ve insaf ilkelerine bağlılıklarını sorgular hale getirir.

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2012