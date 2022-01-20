Yonhap: Tahran ve Seul, İran’ın bloke edilmiş varlıklarının kullanma ihtimali konusunda müzakere ediyor

Yonhap, geçen hafta BM’nin İran’a aidatını ödememesi durumunda oy hakkını kaybedeceğini bildirdiğini yazarak, İran’ın Güney Kore’nin IBK ve Worri Bankalarında 7 milyar doları aşkın bloke edilmiş parası olduğunu ve İran’ın bu varlıkların serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

Bu ajans iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, iki tarafın bu varlıkların kullanılarak BM’ya aidat borcunun ödenmesi konusunda istişare halinde olduğunu ve Güney Kore’nin bu hususta İran’ın yanı sıra ABD ve BM ile de temas halinde olduğunu ve ödemenin en kısa sürede güvenli bir kanal vasıtası ile ödenmesi konusunda çabaladıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012