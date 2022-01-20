20 Oca 2022 12:36
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News Code: 84620529
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Yonhap: Tahran ve Seul, İran’ın bloke edilmiş varlıklarının kullanma ihtimali konusunda müzakere ediyor

Yonhap: Tahran ve Seul, İran’ın bloke edilmiş varlıklarının kullanma ihtimali konusunda müzakere ediyor

Tahran, IRNA- Güney Kore’nin Yonhap Haber Ajansı üst düzey devlet yetkililere dayanarak verdiği haberde, İran ve Güney Kore’nin İran’ın BM’ye olan aidatının ödenmesi için o ülkede bloke edilen İran varlıklarının kullanımı için müzakere ettiğini belirtti.

Yonhap, geçen hafta BM’nin İran’a aidatını ödememesi durumunda oy hakkını kaybedeceğini bildirdiğini yazarak, İran’ın Güney Kore’nin IBK ve Worri Bankalarında 7 milyar doları aşkın bloke edilmiş parası olduğunu ve İran’ın bu varlıkların serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

Bu ajans iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, iki tarafın bu varlıkların kullanılarak BM’ya aidat borcunun ödenmesi konusunda istişare halinde olduğunu ve Güney Kore’nin bu hususta İran’ın yanı sıra ABD ve BM ile de temas halinde olduğunu ve ödemenin en kısa sürede güvenli bir kanal vasıtası ile ödenmesi konusunda çabaladıklarını söyledi.

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2012

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