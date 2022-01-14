Tahti Revançi, ABD ambargolarının İran’ın BM aidatını ödemede engel olduğunu bildirdi

IRNA’ya açıklamada bulunan Tahti Revançi, iki seneden beri ilaç, insani melzumat ve tıbbi techizatın temininde yaşanan büyük sorunlar gibi, BM aidatının ödenmesinde de sorunlar yaşandığını ifade etti.

Geçen sefer BM ile birlikte kaynakların bir kısmının temin edildiğini ifade eden Tahti Revançi, kaynakların mevcut olduğunu fakat ambargoların bunlara ulaşımı ve nakli zorlaştırdığını söyledi.

BM, aidatın ödemesindeki tek engel olan ABD ambargolarını göz önünde bulundurmayarak son bir yıl içinde ikinci kez İran’ın oy hakkını elinden aldığını ve bu konu BM Genel sekreteri tarafından BM Genel Kurul’a bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Said Hatibzade bu konuda yaptığı açıklamada, İran’ın aidatlarını zamanında ödeme taahhüdüne bağlı bir ülke olduğunu fakat iki seneden beri amabrgolardan dolayı bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Hatibzade, Genel Sekreterin ve Sekreteryanın yasa dışı ambargolarla uğraşan ülkelerin durumunu göz önünde bulundurarak aidatın ödenmesinde kolaylık sağlamalarını isedi.

İran’ın BM’ya aidat borcu 65 milyon dolar’dır. Nisan ayında 16 milyon 251 bin 298 dolar ile askıya alınan oy hakkını yeniden kazandı ve şu an da 18 milyon dolar ödemesi gerekmektedir. Bu İran için büyük birmeblağ değildir ve bu borcün ödenmesi önündeki engelin ABD’nin yasa dışı ambargolarıdır.

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2012