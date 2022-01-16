İranlıların sağlığını tehdit etmekten İran'ın Birleşmiş Milletler'de oy kullanma hakkını askıya almaya kadar ABD'nin acımasız yaptırımları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu Başkanı'na yazdığı bir mektupta, aralarında İran İslam Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 11 ülkenin Birleşmiş Milletler'e üyelikteki gecikmelerin artması nedeniyle oy kullanma haklarını kaybettiğini belirtti.

Mektupta oy hakkını kaybeden ülkeler arasında İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Gine, Kongo ve Papua Yeni Gine'nin olduğu belirtildi.

Ülkelerin Birleşmiş Milletler'in finansmanındaki payları, en önemlisi bu ülkelerin gayri safi milli geliri olan göstergelere göre belirleniyor.

Normal BM bütçesindeki bu pay, daha az gelişmiş ülkeler için yüzde binde birinden Amerika Birleşik Devletleri için yüzde 22'ye kadar değişmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in olağan bütçesindeki payı binde 371'dir (yüzde yarımdan biraz daha az), bu da yıllık yaklaşık 18 milyon dolar ediyor.

BM Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı'na yazdığı bir mektupta, bu ülkelerin oy haklarının geri kazanılmadı için asgari borcun Venezüella için 40 milyon dolar, Sudan için 300.000 dolar ve İran için 18 milyon dolar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 19. Maddesi uyarınca, bir Birleşmiş Milletler üye devletinin oy hakları, gecikmiş borçlar iki yıl içinde ödenmesi gereken miktara eşit veya daha fazla olduğunda askıya alınır.

Gecikmeler Üye Devletin özel koşullarından kaynaklanıyorsa, BMGK Kotalar Komitesinin görüşüne göre, o devletin oylamaya devam etmesine izin verebilir.

Geçen yıl, BM Genel Sekreteri'nin sözcüsünün normal bir süreç olarak adlandırdığı ve İran'ın sorunu çözmeye çalıştığını söylediği üyelik ücretini ödemeyen ülkelerin bir listesi yayınlandı.

İran'ın BM Büyükelçisi Mecid Tahtı Revançı, Birleşmiş Milletler'in aktif bir üyesi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin üyelik aidatlarını her zaman zamanında ödemeyi taahhüt ettiğini belirterek, 'Biz bunu eylemlerimizle kanıtladık' dedi.

'ABD'nin İran'a uyguladığı sert ve tek taraflı yaptırımlar nedeniyle maalesef iki yıl üst üste üyelik aidatlarımızı ödeme sorunuyla karşı karşıya kaldık" diyen Tahtı Revançı, 'ABD'nin sert yaptırımları yalnızca ilaç, insan malzemelerinin temini, tıbbi ekipman vb. dahil olmak üzere çeşitli alanları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını da aksattı' diye konuştu.

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